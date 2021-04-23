З ким саме: Дженніфер Лопес почала бачитися з колишнім після розриву з нареченим
Зірка поринула у спілкування з ексом
Нещодавно стало відомо, що американська співачка та акторка Дженніфер Лопес все ж розірвала заручини та розсталася зі своїм нареченим бейсболістом Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес. І вже журналісти обговорюють те, що Джей Ло активно почала спілкуватися з іншим своїм ексом.
Як повідомляє інсайдер видання People, Дженніфер Лопес знайшла втіху у своєму колишньому чоловіку Марку Ентоні, з яким виховує двійнят Емму та Макса.
– У Дженніфер і Марка Ентоні прекрасні стосунки. Те, що Марк був поруч, коли їй доводилося працювати за кордоном, було втіхою для Дженніфер, – гагадково повідомив анонім.
Мовляв, Джей Ло щаслива більше часу проводити з дітьми, у яких знаходить розраду. Але також вона цінує підтримку свого колишнього, який опинився поруч у складний момент.
Фото: Getty Images
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