Дженніфер Лопес почала бачитися з колишнім після розриву з нареченим

Зірка поринула у спілкування з ексом

Нещодавно стало відомо, що американська співачка та акторка Дженніфер Лопес все ж розірвала заручини та розсталася зі своїм нареченим бейсболістом Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес. І вже журналісти обговорюють те, що Джей Ло активно почала спілкуватися з іншим своїм ексом.

Як повідомляє інсайдер видання People, Дженніфер Лопес знайшла втіху у своєму колишньому чоловіку Марку Ентоні, з яким виховує двійнят Емму та Макса.

– У Дженніфер і Марка Ентоні прекрасні стосунки. Те, що Марк був поруч, коли їй доводилося працювати за кордоном, було втіхою для Дженніфер, – гагадково повідомив анонім.

Мовляв, Джей Ло щаслива більше часу проводити з дітьми, у яких знаходить розраду. Але також вона цінує підтримку свого колишнього, який опинився поруч у складний момент.

Фото: Getty Images

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