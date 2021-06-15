Дженніфер Лопес та Бена Аффлека застукали за поцілунками (ВІДЕО)

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Після розставання з Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес запідозрили у романі з її колишнім бойфрендом Беном Аффлеком. Їх не одноразово за останні тижні помічали разом у публічних місцях. І хоч все було очевидно, але сумніви ще закрадалися. Але після нещодавніх кадрів папараці роман Джей Ло та Бена Аффлека можна вважати офіційно поновленим.

Днями знамениту парочку підловили під час сімейної вечері в Малібу з дітьми Джей Ло від шлюбу з Марком Ентоні. Там зіркова родина святкувала день народження сестри Дженніфер Лопес. І цей вечір папараці не могли залити без уваги. Саме на ньому вдалося спіймати Дженніфер Лопес та Бена Аффлека за поцілунками.

Слова тут зайві, дивіться самі!

Фото: Getty Images

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