Ребел Вілсон поділилася новими результатами схуднення (ФОТО)

Селебріті невпинно йде до своєї найкращої форми евер

Голлівудська акторка Ребел Вілсон, яку люблять за неймовірне почуття гумору та харизму, показала нові результати свого схуднення, яке вона розпочала під час карантину. Зараз дівчина схудла вже на 27 кілограмів!

У своєму Instagram зірка поділилася фото, на якому позує у чорному комбінезоні. Він підкреслив усі вигини Ребел та вдало сховав зайве завдяки кольору. Дівчина вирішила ніяк не підписувати фото. Схоже, що вона просто вирішила похизуватися тим, як тепер на ній виглядають обтислі речі. Просто неймовірна зміна!

Фото: Getty Images

Читай також:

Соліст Måneskin позбувся своєї шевелюри (ФОТО)

Акторки серіалу «Друзі» затусили разом на вечірці (ФОТО)