Усі святі Ньюарка: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Warner Bros. опублікувала трейлер приквела культового серіалу «Клан Сопрано» під назвою «Усі святі Ньюарка».

«Усі святі Ньюарка»: дивитися трейлер онлайн

Повнометражний фільм розповідає історію становлення молодого Тоні Сопрано у 1960-х та 1970-х роках в Ньюарку, де у кримінал його втягнув рідний дядько Дікі Молтісанті.

Роль молодого Тоні Сопрано дісталася Майклу Гандольфіні, сину покійного Джеймса Гандольфіні – виконавця ролі Тоні Сопрано в серіалі. А Дікі Молтісанті зіграє Алессандро Нівола. Сценарій фільму написав Девід Чейзер, який створив і серіалу «Клан Сопрано». Режисером виступив Алан Тейлор, який зняв дев’ять серій шоу.

Прем’єра фільму «Усі святі Ньюарка» запланована на 23 вересня 2021 року.

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