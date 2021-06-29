Меган Фокс здійснила камінг-аут: акторка розповіла про свою орієнтацію
Американська акторка Меган Фокс на днях виклала нові фото у мережі Instagram. На перший погляд можна подумати, що дівчина хизується своїм яскравим манікюром. Проте текст публікації – ісповідь – в ньому дівчина розповіла про свою справжню сексуальну орієнтацію.
Зірка «Трансформерів» зізналась, що вже 20 років вважає себе бісексуальною. Тому її яскравий манікюр в кольорах веселки це не просто про стиль, це про світогляд.
– Буква B в LGBTQIA вже понад два десятиліття, – написала Меган у своєму інстаграм.
Публікацію вона оприлюднила, щоб підтримати ЛГБТ-спільноту, в такий спосіб акторка приєдналась до прайду, який проводять у червні в соціальних мережах.
У коментарях під публікацією більшість фанатів підтримали Меган, проте деякі не стали приховувати, що сильно здивувались. Адже понад 10 років голлівудська красуня була одружена з актором Брайаном Остіном Гріном. За цей час пара не раз розходилася і сходилася заново. У подружжя троє синів, старшому з яких 8 років.
Крім цього, ледве встигнувши розлучитися з Гріном, Фокс почала зустрічатися з репером Machine Gun Kelly. Закохані постійно демонструють свої почуття на публіці, показуючи, як вони щасливі разом.
Фото Getty Images
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