Популярная американская певица Карди Би (Cardi B) ждет второго ребенка. Вчера ночью исполнительница выступала на сцене BET Awards 2021 дуэтом с Migos, где и засветила большой животик. Судя по всему, рожать певице очень скоро!

Скрывать беременный животик Карди Би и не собиралась! Для выступления она выбрала сияющий комбинезон, усыпанный кристаллами, со специальным отверстием для животика.

Отцом будущего малыша стал супруг певицы – рэпер Offset, которого Карди Би отметила на трогательном беременном фото в Instagram, появившемся в сети сразу после выступления на BET Awards 2021.

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Напомним, что у пары уже есть ребенок – 2,5-годовая малышка Калче Киари Сэфас. Кстати о своей первой беременности Карди Би с Оффсетом сообщили тоже всего за несколько недель до родов! Как этой паре удается скрывать новости так долго от вездесущих папарацци – загадка!

Фото: Getty Images

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