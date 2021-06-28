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Карди Би беременна! Кто станет папочкой?

Кади Би беременная 2021 фото

Популярная американская певица Карди Би (Cardi B) ждет второго ребенка. Вчера ночью исполнительница выступала на сцене BET Awards 2021 дуэтом с Migos, где и засветила большой животик. Судя по всему, рожать певице очень скоро!

Скрывать беременный животик Карди Би и не собиралась! Для выступления она выбрала сияющий комбинезон, усыпанный кристаллами, со специальным отверстием для животика.

Карди Би беременная 2021 фото

Отцом будущего малыша стал супруг певицы – рэпер  Offset, которого Карди Би отметила на трогательном беременном фото в Instagram, появившемся в сети сразу после выступления на BET Awards 2021.

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Публикация от Cardi B (@iamcardib)

Напомним, что у пары уже есть ребенок – 2,5-годовая малышка Калче Киари Сэфас. Кстати о своей первой беременности Карди Би с Оффсетом сообщили тоже всего за несколько недель до родов! Как этой паре удается скрывать новости так долго от вездесущих папарацци – загадка!

Фото: Getty Images

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