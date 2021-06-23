Тілоохоронець дружини кілера: офіційний трейлер до комедійного бойовика з Райаном Рейнольдсом!

Прем’єра фільму «Тілоохоронець дружини кілера» з Раяном Рейнольдсом, Семюелом Л. Джексоном та Сальмою Гаєк в Україні відбудеться 24 червня. Та чи вартий він уваги? Щоб знайти відповідь на це запитання, мерщій вмикай офіційний трейлер картини



«Тілоохоронець дружини кілера» – новий американський комедійний бойовик від студії Millennium Films із неймовірним акторським складом. Головні ролі в картині зіграли найзатребуваніші голлівудські зірки: Раян Рейнольдс (дилогія «Дедпул», «Форсаж: Гоббс та Шоу», «Життя»), Семюел Л. Джексон («Капітан Марвел», «Месники»), Сальма Гаєк («Бандитки»), Антоніо Бандерас, Морґан Фрімен та інші. Режисером картини виступив Патрік Г’юз («Тілоохоронець кілера»).

«Тілоохоронець дружини кілера»: офіційний трейлер фільму

У проекті «Тілоохоронець дружини кілера» прихильники кіно побачать довгоочікуване возз’єднання зухвалої парочки, за якою всі скучили, – Семюела Л. Джексона та Раяна Рейнольдса! Які ж пригоди чекають головних героїв у продовженні нестримної комедії?

За сюжетом, кілеру міжнародного рівня (Семюел Л. Джексон) і його професійному тілоохоронцю (Раян Рейнольдс) таки вдалось потоваришувати – і це було крутезно! Тепер вони об’єднуються, щоб захистити дружину найманого вбивці (Сальма Гаєк). «Тілоохоронець дружини кілера» обіцяє ще більше екшну, гумору та захоплюючої акторської гри, ніж ми отримали в першій частині. Що ж, подивимося!

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