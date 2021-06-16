Джиджи Хадід думає про завершення модельної кар’єри

Селебріті шукає для себе нові можливості для реалізації

Американська супермодель Джиджи Хадід задумалася про завершення модельної кар’єри. Після народження доньки дівчина хоче змінити сферу діяльності. Про це зірка заявила в інтерв’ю виданню I-D.

«Я втілила в життя всі мої мрії про моду і подумала: «Що ж тепер?» Мені не потрібна нова обкладинка або рекламна кампанія. Я б вважала за краще залишити це місце для нового обличчя, кого-то, для кого це дійсно важливо. Для людини, чиє життя зміниться завдяки кар’єрі. Я хочу дати дорогу наступному поколінню», – зізналася Джиджи.

Виявилося, що народження доньки змусило Джиджи подивитися на роботу по-іншому. Тепер їй хочеться мати більш стабільну роботу, щоб присвячувати більше часу доньці.

«Мені б сподобалося ходити в один і той же офіс або студію кілька днів в тиждень, з однією і тією ж командою, одними і тими ж людьми, де буде невелика ігрова кімната , яку я можу зробити для Хай у себе на роботі», – поділилася модель.

Одним з можливих варіантів майбутньої професії для себе зірка називає дизайнерство.

«Я працюю над дизайнерськими ідеями з точки зору мого власного бренду. Я б хотіла знайти нішу, в яку, на мою думку, було б круто вивести в світ бренд з моїм ім’ям», – розповіла Хадід.

Фото: Getty Images

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