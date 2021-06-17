Ейфорія 2 сезон: дивитися офіційний тизер

Робота над гучною підлітковою драмою уже почалася

Є тут шанувальники «Ейфорії»? У нас для вас гарні новини: продовження історії таки побачить світ! За даними телеканалу HBO, серіал знаходиться на стадії виробництва, але дати виходу нових епізодів поки невідомі. Все вказує на те, що дива не станеться найближчим часом, але сумувати не варто. Сьогодні, 17 червня, в мережі опублікували офіційний тизер другого сезону серіалу «Ейфорія». І у нас з’явилася можливість знову «доторкнутися» до улюбленого проекту, нехай і всього на 30 секунд.

Офіційний тизер другого сезону серіалу «Ейфорія» показує, як головна героїня Ру, роль якої виконала Зендея, зустрічає свою трансгендерну подругу Джулс (Хантер Шафер) у шкільному коридорі. Звичайно, за 30 секунд зрозуміти, що нас чекає у продовженні історії, неможливо. Але ж і це вже щось!

Нагадаємо, «Ейфорія» — американська телевізійна підліткова драма, створена режисером Семом Левінсоном. Картина розповідає про дівчину на ім’я Ру, яка бореться з наркотичною залежністю та в той же час намагається розібратися в непростих взаєминах із новою подругою Джулс. Прем’єра першого сезону відбулася влітку 2019 року, а в грудні 2020 і січні 2021 HBO показав два спеціальних епізоди.

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