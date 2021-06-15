A$AP Rocky розкрив подробиці стосунків з Ріанною

Селебріті почали відкрито говорити про свій роман

Нарешті це трапилося! Після місяців замовчування американськи репер A$AP Rocky (Ракім Майерс) визнав, що зустрічається зі співачкою Ріанною! На такі відвертості зірку змогли вивести журналісти видання Entertainment Tonight.

Як зізнався сам A$AP Rocky, він невимовно щасливий поруч з Ріанною. Адже, вона всіляко підтримує артиста у всіх його починаннях та ідеях. Саме за таке ставлення до себе він і цінує Рірі.

«Це дуже важливо – мати таку підтримку в реальному житті. Це приголомшливо, я щиро щасливий, по-справжньому», – поділився A$AP Rocky.

Фото: Getty Images

Читай також:

Залізний доказ: Дженніфер Лопес та Бена Аффлека застукали за поцілунками (ВІДЕО)

Нова ера культового проекту у трейлері 2 сезону серіалу «Ранкове шоу»