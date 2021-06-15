A$AP Rocky розкрив подробиці стосунків з Ріанною
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Нарешті це трапилося! Після місяців замовчування американськи репер A$AP Rocky (Ракім Майерс) визнав, що зустрічається зі співачкою Ріанною! На такі відвертості зірку змогли вивести журналісти видання Entertainment Tonight.
Як зізнався сам A$AP Rocky, він невимовно щасливий поруч з Ріанною. Адже, вона всіляко підтримує артиста у всіх його починаннях та ідеях. Саме за таке ставлення до себе він і цінує Рірі.
«Це дуже важливо – мати таку підтримку в реальному житті. Це приголомшливо, я щиро щасливий, по-справжньому», – поділився A$AP Rocky.
Фото: Getty Images
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