Святослав Вакарчук розлучається з дружиною

Причину такого рішення зірка не називає

Ще один зірковий шлюб не витримав випробування часом цього року. Після 20 років спільного життя про розлучення заявив лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Про зміну сімейного статусу знаменитість розповів у своєму Instagram.

Причину розриву зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою Святослав Вакарчук не назвав. Але процитувавши рядки з власної пісні, співак запевнив, що у них обох «все буде добре».

«Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його, перш за все, для того, щоб убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей. Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все. Життя продовжується. Я сподіваюсь, що воно подарує кожному з нас достатньо щасливих моментів»,- написав Святослав Вакарчук.

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