Саша Чемеров і Бумбокс – Любила: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Легендарна українська група «Бумбокс» спільно з музикантом Сашком Чемеровим презентували довгоочікувану спільну пісню

– Я почав писати пісню «Любила» в Лос-Анджелесі, – розповів Саша Чемеров. – Тоді вона мала назву «1%» – у мене в той період життя було багато випробувань, назва підходила ідеально. Сидиш на балконі в L.A. і пишеш пісню з розрахунком на дует – я одразу хотів, щоб в ній співав Андрій. Здається, я йому відправив демку, вокал під гітару, чи ми побачилися, я тоді приїхав на зйомки кліпу та застряг, але перша версія, яку я записав – це був соул з рнб, йому дуже сподобалася. А потім я зрозумів, що сильно змінився, й ті сингли, які випустив, мають з «Любила» мало спільного. Андрій запропонував переробити аранжування, за це взявся Дмитро Кувалін (гітарист «Бумбоксу»). Потім ми залучили Олександра Люлякін (барабанщика Бумбоксу), а потім і Павла Литвиненка (клавішника «Бумбоксу»). Стало зрозуміло, що це вже не дует Саші Чемерова і Андрія Хливнюка, а Саші Чемерова і «Бумбоксу»

– Після суперхіта «Тримай мене» з Олександром Чемеровим (The Gitas, «Димна Суміш») я зарікся записуватись разом, розуміючи, що матеріал вийшов недосяжно крутим. Проте, минуло декілька років і Саша запропонував знову сісти в студію і накопичити щось більш ритмблюзове. Дописавши куплет і попрацювавши над аранжуванням з Дмитром Куваліним (гітаристом «Бумбоксу»), мені стало остаточно зрозуміло, що пісня «Любила» просто таки мусить жити в радіопросторі. Надзвичайно приємно, коли всі учасники запису – гурт, спеціально запрошені бек-вокалістки, звукорежисер – наспівують «вона любила, любила» ще декілька днів поспіль. Стане пiсня «Любила» синглом, чи увійде до наших з Сашею альбомів – не важливо. В моїх навушниках на ранковій пробіжці вона вже незамінна, – поділився фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

Текст пісні Саша Чемеров & Бумбокс – «Любила»

Країна сліз країна мрій

Не вмерла ще і я живий

І є надія на тепло

І світло

Країна снів країна слів

Тебе люблю я і любив

Чи ти так само й мене

Любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

Людина Бог, людина звір

Якійсь одній із них повір

Спрямуй на неї все тепло

І світло

Спостерігай, не говори

До долу падають з гори

Космічних залишки жарин

Вони любили

Кров на…

Кров на…

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Вона його любила

Любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Що вона його любила

Любила

Чия це кров на вустах моїх блідих

Сліди кохання чи ненависті сліди

Втікай, втікай чи ставай йти слідом

Хто ти є? Чи є тут лав енд фрідом

Чекай, чи воно варте того

Свій до свого, ні царя ні бога

Ні апостолів не вчителів не ідолів

Не янголів

Ти вигадував все чи любив?

вистрілив – обомлів

вистрілив – обомлів

вистрілив – обомлів

А хто тебе любив, а?

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

Кров на вустах

Чи вона його любила

Кров на вустах

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

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