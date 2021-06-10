TAYANNA – про участь у Євробаченні-2022

Артистка назвала умову, за якої поїде на пісенний конкурс

Українська співачка TAYANNA, яка вже не один раз брала участь у Національному відборі на «Євробачення», знову заговорила про свої наміри щодо того, аби представляти Україну на пісенному конкурсі.

Як повідомляє офіційна Instagram-сторінка «Євробачення» в Україні, TAYANNA хотіла б стати представником від нашої країни у 2022 році в Італії. Проте, аби зважитися на це, дівчині потрібно підготувати себе у психологічному аспекті сприйняття конкурсу, як такого.

«Поїхати в Італію я б хотіла на Євробачення, чесно кажучи. На тижні три. Якщо я зможу себе переформатувати в психологічному плані, що це про красивий конкурс і не треба там ні з ким тільки боротися і перемагати, напевно, я поїду», – поділилася співачка.

Цікаво, чи побачимо ми TAYANNA після такої заяви на Нацвідборі на «Євробачення» у 2022 році.

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