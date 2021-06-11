МАША КРАШ презентувала відеокліп на свій дебютний авторський трек «МАЛАЯ»

В новій роботі Маша майстерно поєднує поступливу наївну the girl next door, яка закохалась у поганого хлопця, та сміливу ризикову подругу, яка здатна вирвати серце й викинути його в смітник.

КРАШ розбавляє останні музичні тренди ностальгічним вайбом з двохтисячних, відеоряд в рожевих відтінках бандитськими витівками. Вміло міксує панкушність та сексуальність. МАША — наш КРАШ, #ТВОЯМАЛАЯ, новий проєкт ENJOY!MEDIA, молода кров і яскрава прем’єра цього літа.

– Сьогодні я презентую відеокліп на мій дебютний авторський трек на пісню «МАЛАЯ». Це історія про перше несамовите кохання, яке може підносити до нових висот або нещадно руйнувати ваші плани. Відео, як пісня, не схожі на все те, що я робила раніше. Вони вийшли дуже яскравими, сміливими та, навіть, панкушними. В «МАЛІЙ» я і слухняна дівчинка, і бандитка, і чуйна крихітка, і ризикова подруга, яка може вирвати серце та викинути його в смітник. Точно як в житті! Сподіваюсь, вам сподобається трек, а відео створить крутий літній настрій!, – розповіла юна співачка Новому каналу.

– МАЛАЯ — мій новий відеокліп, дебютний авторський трек і довгоочікуваний запуск проєкта МАША КРАШ. Це мій особистий новий старт і робота, яка, я сподіваюсь, створить крутий настрій та стане першою в низці моїх літніх прем’єр, — розповідає про реліз Маша.

Хто така МАША КРАШ?

МАША КРАШ, вона ж Марія Кондратенко — акторка, співачка. В 2020 взяла псевдонім МАША КРАШ і почала працювати з Ігорем Тарнопольским і командою ENJOY!MEDIA, серед проєктів якої — JAMALA, LAUD, ANAMUN, Саша Чістова.

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