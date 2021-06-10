Ілона Гвоздьова послала хейтерів, яким не подобаються її форми

Зірка не змовчала через негативні коментарі на свою адресу

Відома українська хореографиня та танцівниця Ілона Гвоздьова нещодавно шокувала підписників в Instagram тим, що послала своїх хейтерів. Таким чином знаменитість вирішила відповісти тим, кому не сподобалися її маленькі груди.

Як виявилося, в одному з останніх відео Ілони Гвоздьової в ТікТок, зірку засипали негативними коментарями щодо її грудей: «Где сиськи? Какой кайф,когда нет сисек? Одна арматура… Где сиськи,ужас!!! Родила,а сиськи больше не стали! Сиськи забыла в отеле! Именно такие комментарии получила в недавнем видео с Тик-Ток… на своей странице».

Але терпіти такого ставлення до себе знаменитість не захотіла, а тому рішуче дала відсіч тим, кому вона так не догодила.

«Решила просто написать пост и ответит всем и сразу!???????? Да, у меня небольшая грудь,заметьте именно грудь,а не сиськи, во-вторых, я всю жизнь занимаюсь спортом и нагрузки, мягко говоря, сказываются на теле, в-третьих я Мама двоих прекрасных детей, любимая жена и по жизни реализованая и удовлетворённая женщина. Я не стремлюсь быть очередной инстабарби и быть в рамках какого-то формата????????‍♀️ Для меня важно что: 1. У меня после двоих детей охеренное тело. 2. В свои 32 выгляжу на 25. 3. Знаю как сделать мужа счастливым и грудь играет здесь далеко не первую роль. 4. Живу в кайф, люблю своё тело, горжусь собою. 5. Всем кому не нравлюсь ответ прост- идите НА*ЕР, главное,что нравлюсь я себе», – написала Ілона Гвоздьова у своєму Instagram.

Також зірка додала, що її засмучує, що такі коментарі пишуть самі ж жінки. Вона розчарована їхнім вихованням.

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