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«Где сиськи?»: Ілона Гвоздьова послала хейтерів, яким не подобаються її форми

Ілона Гвоздьова послала хейтерів, яким не подобаються її форми

Зірка не змовчала через негативні коментарі на свою адресу

Відома українська хореографиня та танцівниця Ілона Гвоздьова нещодавно шокувала підписників в Instagram тим, що послала своїх хейтерів. Таким чином знаменитість вирішила відповісти тим, кому не сподобалися її маленькі груди.

Як виявилося, в одному з останніх відео Ілони Гвоздьової в ТікТок, зірку засипали негативними коментарями щодо її грудей: «Где сиськи? Какой кайф,когда нет сисек? Одна арматура… Где сиськи,ужас!!! Родила,а сиськи больше не стали! Сиськи забыла в отеле! Именно такие комментарии получила в недавнем видео с Тик-Ток… на своей странице».

Але терпіти такого ставлення до себе знаменитість не захотіла, а тому рішуче дала відсіч тим, кому вона так не догодила.

«Решила просто написать пост и ответит всем и сразу!???????? Да, у меня небольшая грудь,заметьте именно грудь,а не сиськи, во-вторых, я всю жизнь занимаюсь спортом и нагрузки, мягко говоря, сказываются на теле, в-третьих я Мама двоих прекрасных детей, любимая жена и по жизни реализованая и удовлетворённая женщина. Я не стремлюсь быть очередной инстабарби и быть в рамках какого-то формата????????‍♀️ Для меня важно что: 1. У меня после двоих детей охеренное тело. 2. В свои 32 выгляжу на 25. 3. Знаю как сделать мужа счастливым и грудь играет здесь далеко не первую роль. 4. Живу в кайф, люблю своё тело, горжусь собою. 5. Всем кому не нравлюсь ответ прост- идите НА*ЕР, главное,что нравлюсь я себе», – написала Ілона Гвоздьова у своєму Instagram.
Також зірка додала, що її засмучує, що такі коментарі пишуть самі ж жінки. Вона розчарована їхнім вихованням.

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