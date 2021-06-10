Королева-мати змушувала принцесу Діану терпіти зради принца Чарльза

Єлизавета не могла зрозуміти, на що скаржиться леді Ді

Нещодавно нова хвиля скандалу зчинилася навколо королівської родини Великобританії. Після виходу нового документального фільму «The Queen Mother: Grandmother to the Nation» стало відомо, хто саме наполягав на тому, щоб принц Чарльз та принцеса Діана залишалися разом, незважаючи на зради представника королівської родини. Про це пише видання Daily Mail.

Як стверджує автор фільму та королівський біограф Том Квінн, саме Королева-мати робила все можливе, аби Леді Ді не розлучалася з принцом Чарльзом.

«Королева-мати думала, що Діана живе в казкових ілюзіях про те, якими мають бути стосунки, та наполягала, що їй треба подорослішати. Вона була віддана своєму онукові і думала, що Чарльз був найм’якішим і найдобрішим з чоловіків і дуже уважним. Вона не могла зрозуміти, на що Діана скаржилася», – розповів Том.

Проте, інші представники королівської родини не розділяли точку зору Єлизавети. Вони вважали таку позицію застарілою та такою, що не відповідала обставинам, в які Чарльз загнав Діану.

Фото: Getty Images

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