MELOVIN набив татуювання на голові (ФОТО)

Український співак MELOVIN продовжує дивувати своїх фанатів-меловінаторів змінами у своєму іміджі. Після оновлення кольору волосся на яскравий оранжевий та нової зачіски з вибритими скронями артист вирішив додати до всього ще й татуювання.

Тепер над лівою скронею MELOVIN красується англомовне слово «mind», яке в перекладі означає «розум». Фото свого нового тату співак показав у своєму Instagram. А цей знімок артист підписав лише двома хештехами #mind та #happypridemonth.

Нове татуювання MELOVIN викликало обговорення серед його фанатів. Хтось в захваті від такого рішення, а хтось просить зупинитися та не набивати нічого хоча б на обличчі.

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