MOLFAR – про пріоритети, Mad Heads UA та реакцію фанів на сольний проект. Ексклюзив!

Фанам української музики добре відомий гурт «Mad Heads UA», але не всі в курсі, що в 2021 році фронтмен колективу – Михайло Безушко створив сольний проект MOLFAR. При цьому музикант не залишив рок-гурт, а продовжує виступати разом з «Mad Heads UA». Як артисту вдається суміщати два проекти, як відреагували фани гурту та колеги на таке рішення, та чи не вплине негативно сольна кар’єра на подальше існування популярного колективу, Михайло розповів у ексклюзивному інтерв’ю Новому каналу.

Що підштовхнуло вас до створення сольного проекту?

– Просто настав саме той час. Я завжди знав, що буду співати власні пісні, бо почав їх писати ще в сьомому класі. Кажуть, що перед успішними проектами мають бути присутні 10 000 годин практики, так от, починаючи з 2009 року, в мене ця практика почалась, і за цей весь період я встиг попрацювати з багатьма музичними колективами, в сольних виступах та різних перформансах, тому в мене він є. Я набирався саме того досвіду, який привів мене до створення проекту MOLFAR, бо це і є я.

Я не завершую співпрацю з Mad Heads UA

Як відреагували інші учасники групи на ваше рішення? Чи підтримали вас?

– В нас з хлопцями хороші відносини, тому, звичайно, всі підтримали і з розумінням віднеслись до того, що я починаю свою сольну кар’єру. Я не завершую співпрацю з Mad Heads UA, ми написали вже багато свіжих, нових пісень, які ми будемо презентувати згодом, і можу сказати, що із колективом я відкрив себе з іншої сторони, за що їм і вдячний.

Як відреагували прихильники Mad Heads на появу сольного проекту? Зараз ваша аудиторія – це фанати групи або нові слухачі?

– MOLFAR – це україномовний проект в стилях hip-hop, trap , future, та regaeton, відповідно, аудиторія слухачів значно відрізняється від аудиторії групи Mad Heads UA, стилі якої ska-punk, psychobilly та reggae. Тому зараз проект знаходить свого нового слухача і набирає обертів. Не знаю точно, як відреагували прихильники гурту Mad Heads UA, але можу сказати, що музика MOLFAR та музика Mad Heads UA подобається людям, а це найголовніше.

У світовій музичній історії є випадки, коли після того, як учасник гурту створював власний проект, колектив втрачав популярність. Наприклад, Оззі Осборн і Black Sabbath. Але в той самий час є приклад Тілля Ліндермана, сольний проект якого до цього часу фани до кінця не визнають і кожен раз на сольних концертах артиста чекають пісень Rammstein. З вашої точки зору – як домогтися того, щоб успішними залишилася і група, і сольний проект?

– В музичній практиці між нами музикантами так заведено, що коли ти покидаєш певний гурт, проект, тощо, ти повинен залишити за собою заміну (хорошу заміну, людину, яка не гірше за тебе володіє вокалом, чи музичним інструментом), тоді всі залишаються у добрих відносинах, та результат переважно WIN – WIN. Ще одним важливим фактором є те, що людина, яка вас замінить, також повинна брати немалу участь у створенні та написанні нового матеріалу для колективу. Тому, на мою думку, якщо врахувати ці всі фактори, то успішною залишиться і група, і сольний проект.

Для мене в пріоритеті буде сольна кар’єра та проект MOLFAR

Чи доводилося вам після створення свого проекту опинятися в ситуації, коли на один час накладаються важливі події (концерти, записи) обох проектів?

– Так вийшло, що проект MOLFAR було створено і запущено під час пандемії, тому великої активності, стосовно концертів, записів, переїздів не було. Проте, музична індустрія помалу оживає і сподіваюсь, що в найблищому часі Ви почуєте та побачите на концертах як MOLFAR так і Mad Heads UA, а стосовно накладок, то все це регулюється відповідно до графіку обох проектів.

Що на даний момент у вас в пріоритеті?

– Звичайно, що для мене в пріоритеті буде сольна кар’єра та проект MOLFAR, але співпрацю з колективом Mad Heads UA я продовжую. Мені цікаво працювати в різних стилях музики, тому що так я розвиваюсь як музикант. А ще, я хочу, аби кожен знайшов щось для себе в моїй музиці. Також, допрацьовую альбом, який матиме назву «22» і до нього увійдуть 11ть треків, тим самим символізуючи мою дату народження – 22.11. Незабаром виходять нові релізи, тож слідкуйте за новинами у моїх соціальних мережах.

У чому особливість проекту MOLFAR? Це для душі або комерція?

– Проект MOLFAR – це і є я, тут в піснях мої переживання, мої думки, моє бачення життя та його ситуацій. Думаю, що саме така пережита правдивість буде близькою для слухачів і насамперед сподобається людям, бо в моїй музиці присутні людські цінності й нащиріше та найкраще почуття любові. Стилістика проекту MOLFAR краще і чуттєвіше може передати те, про що я співаю у своїх піснях. Різноманітність форм структури треку і поліритмічність, дають мені змогу розкривати пісню в повному її обсягу. Ну і, напевне, найголовніше – це те, що в цьому стилі я відчуваю себе самим собою. А на запитання «для душі чи комерція?», відповім – для душ, які закохані у музику.

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