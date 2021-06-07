Том Фелтон прокоментував чутки про стосунки з Еммою Вотсон

Відомий актор розповів, чи було щось між ним та його партнеркою по фільмам

Чутки про роман зірок франшизи про Гаррі Поттера Тома Фелтона та Емми Вотсон почали ходити ще до завершення зйомок легендарної серії фільмів. Журналісти намагалися викрити стосунки акторів, які нібито почали таємно зустрічатися. А після того, як виконавець ролі Рона Візлі якось сказав, що між акторами справді була якась хімія, інтерес публіки виріс ще більше. Але тоді ні Том, ні Емма коментарів не давали.

І ось через роки після виходу останньої частини поттеріани Том ФЕлтон, який зіграв Драко Малфоя, наважився прокоментувати чутки про роман з Еммою Вотсон в інтерв’ю для Entertainment Tonight.

33-річний актор розповів, що він та Емма Вотсон «були чимось». Таким чином він не спростував можливої симпатії, але і не підтвердив колишній роман.

«Ми були дуже близькі протягом довгого часу. Я її обожнюю. Я думаю, що вона фантастична. Що стосується романтичної сторони, то це скоріше були слизеринець та ґрифіндорка, ніж Том і Емма», – сказав актор, додавши, що фани люблять хороші романи про ворогів, які стають коханцями.

Фото: Getty Images

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