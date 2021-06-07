У Меган Маркл і принца Гаррі народилася донька

Герцоги Сассекські вдруге стали батьками

У неділю, 6 червня, Меган Маркл та принц Гаррі поділилися радісною новиною про народження довгоочікуваної доньки. Але вдруге батьками пара стала ще у п’ятницю, 4 червня. Інформацію підтвердили представники подружжя в коментарі CNN.

Відомо, що доньку герцоги Сассекські назвали на честь двох дорогих серцю принца Гаррі жінок – бабусі та матері. Тому маленька дівчинка з гордістю носитиме ім’я Лілібет «Лілі» Діана Маунтбеттен-Віндзор. Саме Лілібет часто називають королеву Єлизавету ІІ у родинному колі.

Друга дитина Меган та Гаррі народилася у госпіталі міста Санта Барбара у Каліфорнії, куди переїхало подружжя після складання своїх королівських обов’язків. Лілі-Діана стала 11 правнучкою королеви і восьмою у черзі на трон.

Фото: Getty Images

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