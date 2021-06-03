Потап (ПТП) – Екзорцизм: дивимося новий кліп!

3 червня відбулася прем’єра нового треку Потапа – «Екзорцизм»

– «Екзорцизм» – найсильніша і улюблена пісня в альбомі «Без реклами», заснована на моїй власній історії. Любов тебе апгрейдить, любов робить тебе сильнішим і краще, ніж ти є насправді. Вона, як екзорцизм, виганяє з тебе диявола і утихомирює в тобі бісів. Любов очищає і зцілює тебе – ось чому це екзорцизм, baby! – коментує ПТП.

Це трек продовжує лінію «Рівно» і «Кров і Любов» і налаштовує на вайб нового альбому ПТП «Без реклами». Перехід Потапа в новий віковий і ментальний статус, прагнення до нових досягнень і вершин, супроводжується трансформацією його музики. Вектор – на максимальну трушність, чесність і відвертість. 4 червня, в день релізу всього альбому, ми почуємо Потапа зовсім іншим.

Його внутрішні метаморфози відбуваються й в mood-відео до треку «Екзорцизм», де ми зустрічаємо ПТП до того, як він пізнав любов. А яким він стане після доленосної зустрічі, дізнаємося скоро в кліпі, режисером якого став відомий український кінорежисер Станіслав Капралов. Вихід заплановано на кінець червня.

Фото – Руслан Масловський

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