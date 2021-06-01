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Mountain Breeze презентувала кліп на пісню «УТОНУ». Ексклюзивні подробиці зі зйомок!

Mountain Breeze презентувала кліп на пісню УТОНУ. Ексклюзивні подробиці зі зйомок!

Український гурт, який не так давно випустив перший у світі tiktok-альбом «9 минут», представили нову зворушливу композицію та відеороботу до неї

Після публікації демо версії пісні «УТОНУ» в соціальних мережах, вона за рекордно короткий період викликала шалений ажіотаж: мільйони переглядів, сотні відео від користувачів зі звуком треку та тисячі коментарів… Це змусило Mountain Breeze змінити свої плани, адже в той момент гурт активно готував сюрприз для своїх слухачів у вигляді їх першої дуетної пісні . Музикантам довелося поєднати зйомки одночасно двох масштабних кліпів і паралельно доопрацювати обидві пісні.

– Напевно, «УТОНУ» – найглибша пісня, яку ми коли-небудь написали, – коментує Олександр своє нове творіння. – Якщо почуття любові можна порівняти з морем, то я б хотів, щоб кожен потонув в ньому. Не так давно я поставив собі за мету писати про любов так, як ще ніхто ніколи не робив. Можливо, саме з піснею «УТОНУ» у мене вийшло це зробити, але не мені про це судити.

Для того, щоб передати всю палітру почуттів і не втратити щирості в пісні Mountain Breeze залучили цілий струнний оркестр і записали живий рояль! А сам трек був написаний в батьківському домі на старому піаніно, на якому Олександр навчався грати в дитинстві і створював свої перші рядки і мелодії.

– Ми так поспішали випустити «УТОНУ», тому що кожен день сила-силенна незнайомих нам людей писали з проханням встигнути випустити її до якогось особливого дня в їхньому житті: хто до весілля, хто до дня народження первістка, деякі хотіли станцювати під неї на випускному. Ми не могли довго тягнути, інакше їм довелося б переносити свої свята, – жартують музиканти. – Для того, щоб передати потрібний настрій, особливо трепетні кадри знімали під водою в єдиній в Україні підводній студії. А велика частина кліпу була відзнята в колисці музики – оперному театрі, де світло софітів і особлива музична атмосфера викликали у знімальної команди відчуття, що там цей твір і народився.

Mountain Breeze презентувала кліп на пісню УТОНУ. Ексклюзивні подробиці зі зйомок!

Ексклюзивно для Нового каналу учасники гурту Mountain Breeze розповіли про зйомки кліпу «УТОНУ» та невдачах, із якими вони зіткнулися у процесі:

– Раніше ми про це нікому не говорили, але під час зйомки першого етапу під водою у нас була дуже крута задумка. Для її реалізації нам довелося втопити кілька дорогих музичних інструментів. І начебто все добре, але так вийшло, що жоден із цих кадрів у результаті не увійшов у кліп. Зйомка під водою дуже непередбачувана, ніколи не знаєш, вийде кадр чи ні, ми не бачимо свого обличчя і не до кінця відчуваємо рух. В результаті зараз ці інструменти виконують роль декору на нашій студії.

Mountain Breeze презентувала кліп на пісню УТОНУ. Ексклюзивні подробиці зі зйомок!

ДОВІДКА

Mountain Breeze, прозвана фанатами українським Coldplay за їх творчість – гурт родом із Полтави, заснований в 2014 році фронтменом Олександром Біляком і його братом Іллею. На даний момент колектив випустив 2 студійні альбоми: Say it Loud (2018) і перший в світі tiktok-альбом «9 минут» (2020).

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