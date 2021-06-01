Mountain Breeze презентувала кліп на пісню «УТОНУ». Ексклюзивні подробиці зі зйомок!

Український гурт, який не так давно випустив перший у світі tiktok-альбом «9 минут», представили нову зворушливу композицію та відеороботу до неї

Після публікації демо версії пісні «УТОНУ» в соціальних мережах, вона за рекордно короткий період викликала шалений ажіотаж: мільйони переглядів, сотні відео від користувачів зі звуком треку та тисячі коментарів… Це змусило Mountain Breeze змінити свої плани, адже в той момент гурт активно готував сюрприз для своїх слухачів у вигляді їх першої дуетної пісні . Музикантам довелося поєднати зйомки одночасно двох масштабних кліпів і паралельно доопрацювати обидві пісні.

– Напевно, «УТОНУ» – найглибша пісня, яку ми коли-небудь написали, – коментує Олександр своє нове творіння. – Якщо почуття любові можна порівняти з морем, то я б хотів, щоб кожен потонув в ньому. Не так давно я поставив собі за мету писати про любов так, як ще ніхто ніколи не робив. Можливо, саме з піснею «УТОНУ» у мене вийшло це зробити, але не мені про це судити.

Для того, щоб передати всю палітру почуттів і не втратити щирості в пісні Mountain Breeze залучили цілий струнний оркестр і записали живий рояль! А сам трек був написаний в батьківському домі на старому піаніно, на якому Олександр навчався грати в дитинстві і створював свої перші рядки і мелодії.

– Ми так поспішали випустити «УТОНУ», тому що кожен день сила-силенна незнайомих нам людей писали з проханням встигнути випустити її до якогось особливого дня в їхньому житті: хто до весілля, хто до дня народження первістка, деякі хотіли станцювати під неї на випускному. Ми не могли довго тягнути, інакше їм довелося б переносити свої свята, – жартують музиканти. – Для того, щоб передати потрібний настрій, особливо трепетні кадри знімали під водою в єдиній в Україні підводній студії. А велика частина кліпу була відзнята в колисці музики – оперному театрі, де світло софітів і особлива музична атмосфера викликали у знімальної команди відчуття, що там цей твір і народився.

Ексклюзивно для Нового каналу учасники гурту Mountain Breeze розповіли про зйомки кліпу «УТОНУ» та невдачах, із якими вони зіткнулися у процесі:

– Раніше ми про це нікому не говорили, але під час зйомки першого етапу під водою у нас була дуже крута задумка. Для її реалізації нам довелося втопити кілька дорогих музичних інструментів. І начебто все добре, але так вийшло, що жоден із цих кадрів у результаті не увійшов у кліп. Зйомка під водою дуже непередбачувана, ніколи не знаєш, вийде кадр чи ні, ми не бачимо свого обличчя і не до кінця відчуваємо рух. В результаті зараз ці інструменти виконують роль декору на нашій студії.

ДОВІДКА

Mountain Breeze, прозвана фанатами українським Coldplay за їх творчість – гурт родом із Полтави, заснований в 2014 році фронтменом Олександром Біляком і його братом Іллею. На даний момент колектив випустив 2 студійні альбоми: Say it Loud (2018) і перший в світі tiktok-альбом «9 минут» (2020).

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