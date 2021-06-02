Слава Камінська – Slava Bogu: прем’єра нового кліпу. Дивимося!

28 травня артистка представила кітчеве відео на літній однойменний трек

Цього разу SLAVA KAMINSKA кардинально змінила не тільки образ, а й репертуар. З ліричної героїні вона перетворилася на веселу самоіронічну примадонну.

Кадри відеокліпу більше нагадують незв’язний сон, ніж історію із зрозумілим сюжетом. 8 міні-сторіз розкривають всі альтер его Слави, а дивні та кричущі образи додають відповідний настрій.

Режисером відео став Сергій Ткаченко, який раніше працював зі Славою у складі групи «НеАнгели».

– Це абсолютно моя історія! І кліп, і пісня – це мій внутрішній стан 24/7. Фарби, стьоб, лексика, я давно мріяла реалізуватися саме в таких образах. Саме з таким настроєм потрібно міняти принців на коней, – зазначила співачка.

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