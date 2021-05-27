Аріана Гранде: Подробиці таємного весілля 2021

Співачка на своїх сторінках в соцмережах через тиждень після камерної церемонії, опублікувала весільні знімки

Як виявилося, заповітне «Так» Аріна Гранде сказала своєму коханому – агенту з нерухомості Далтону Гомесу 15 травня. Сама церемонія була досить скромною і проходила… в будинку Аріани Гранде в Монтесіто, штат Каліфорнія.

Камерній домашній атмосфері відповідала і лаконічна сукня нареченої. Гранде зробила ставку на елегантність і вибрала модель з відкритою спиною і м’яким корсетом від Vera Wang Haute.

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У цієї сукні, до речі, вельми цікава історія! На вечірці Met Gala кілька років тому Аріана та Віра Вонг уклали дуже важливий договір: в той вечір кутюр’є пообіцяла, що, коли прийде час, вона створить весільний образ для Аріани. Як підсумок – виготовлена за індивідуальним замовленням біла сукня з шовкового шармеза з завищеною талією, прикрашена скульптурним вирізом, відкритою застібкою на бретельках і глибоким вирізом на спині, яка підкреслила всі принади співачки! Образ доповнила фата до плечей з милим атласним бантом і сережки з перлами і діамантами від Lorraine Schwartz, які були підібрані до обручки нареченої: одна сережка перевернута, а інша одягнена правою стороною вгору. Сенс цього важливий для Аріани, так як він ілюструє переломні або «перевернуті» моменти її життя і те, яку роль вони зіграли.

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На церемонії були присутні близько 20 близьких друзів і родичів пари. Зал, в якому проходило свято, був прикрашений свічками, а до стелі підвісили витончені квіткові композиції.

Нагадаємо, що Аріна Гранде і Далтон Гомес почали зустрічатися в січні 2020 року, а пропозицію чоловік зробив коханій в грудні того ж року.

За матеріалами Vogue.com

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