Анну Трінчер пограбували в поїзді

Популярна блогер і співачка в cторіс в Instagram поділилася подробицями неприємної історії

Інцидент стався під час поїздки на концерт в Хмельницький:

«Нас обікрали в поїзді. Ніколи не думала, що зі мною трапиться така ситуація, але, коли сталася крадіжка, ми спали в своєму купе, на замку, який відкрили зовні».

У сторіс Анна зізналася, що впевнена в тому, що співробітники поїзда були в змові зі злодіями, так як її купе грабіжники відкрили з зовнішнього боку.

«Вночі прокинувся мій директор, який спав на верхній полиці, і побачив, що його сумка на підлозі. Двері у нас була закриті, відповідно зайти в купе могла тільки людина, яка знає, як відкривати двері з іншого боку», – ділиться Анна.

У дівчини вкрали 7000 грн і дві банківські картки, з яких через кілька годин після крадіжки намагалися зняти гроші. Добре, що концертний директор і турменеджер блогера зорієнтувалися і швидко перевели кошти на інші карти.

Фото: @annatrincher_official

Читай також:

MamaRika вагітна! Співачка чекає первістка

Обійшли італійців: Трек «Шум» гурту Go_A став першим у рейтингу вірусних треків Spotify