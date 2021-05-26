MamaRika вагітна! Співачка чекає першу дитину

MamaRika вагітна! Співачка чекає первістка
На своїй сторінці в Instagram 32-річна виконавиця поділилася зворушливим фото з чоловіком – ведучим Сергієм Середою, на якому чітко видно вагітний животик
«Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою», – підписала сімейний знімок MamaRika.
У коментарях на майбутніх батьків посипалися десятки привітань від друзів і фанів.
«Щиро вітаю! Ви будете неймовірною мамою», «Ааааааааааааа нарешті як же я за вас рада!»,« Це прекрасна новина!!!».
«Аааа, кріхітко! Вітаємо вас щиро всією бандою», – написала Світлана Тарабарова.
А Тоня Матвієнко залишила під фото безліч сердечок.
Це перша дитина співачки і її чоловіка. Нагадаємо, що MamaRika і відомий комік і ведучий Сергій Середа одружилися в 2020 році, а на початку 2021 переїхали жити до Одеси.
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