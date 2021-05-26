Трек Шум гурту Go_A став першим у рейтингу вірусних треків Spotify

Після участі у «Євробаченні-2021» пісня «Шум» українського гурту Go_A настільки сподобалася людям з усього світу, що очолила світовий рейтинг Spotify «Топ-50 трендів». Про це з гордістю повідомив сам гурт у своєму Instagram.

«Топ-1 в Spotify. SHUM вийшла на 1 місце в рейтингу світових трендів! Продовжуємо шуміти», – підписали радісний пост музиканти.

Раніше трек «Шум» був на четвертому місці у рейтингу, а зараз йому вдалося обійти навіть пісню «Zitti e buoni» переможців «Євробачення-2021» «Måneskin» з Італії.

Нагадаємо, що на «Євробаченні-2021» українські представники гурт Go_A з піснею «Шум» зайняли п’яте місце, але за результатами голосування глядачів вони стали другими.

Фото: instagram/go_a_band

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