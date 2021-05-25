Вічні: смотреть официальный трейлер

Marvel Studios представили трейлер фантастичного бойовика «Вічні».

«Вічні»: смотреть трейлер онлайн

Супергеройський кіновсесвіт Marvel представляє нову команду. Трейлер розповідає історію, події якої розгортаються протягом кількох тисячоліть, та безсмертні герої, які змушені вийти з тіні, аби захистити людство від найдавніших ворогів, Девіантів. «Коли ти любиш щось, ти борешся за це», – говориться у відео.

У екшні зіграли Анджеліна Джолі, Річард Медден, Сальма Гаєк, Кумейл Нанджіані, Джемма Чан, Кіт Герінґтон. Режисеркою фільму стала Хлоя Чжао, яка цього року здобула «Оскар» за найкращу режисерську роботу.

Прем’єра фільму «Вічні» запланована на 4 листопада 2021 року.

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