TamerlanAlena – Хочешь: кліп і слова пісні

TamerlanAlena випустили трек «Хочешь» про справжнє кохання
«Як тебе можна не любити?» – ключове питання в новому треку TamerlanAlena, на яке закохані найчастіше знаходять відповідь не «за», а «всупереч».
Пісня розкриває історію пари, у якої почуття, долаючи перешкоди, переходять із з легкого захоплення у справжнє велике кохання.
– Ця пісня про кохання, але не про те гарне та безтурботне, що описують у казках і романтичних фільмах, а про реальне. З усіма дивацтвами та непорозуміннями, переживаннями, та, деколи, розчаруваннями, – розповіли TamerlanAlena. – Це мотив двох закоханих, один із яких боїться визнати, що починає любити, боїться відповідальності та турбот, але все ж не може відмовитись від своїх почуттів, кожен раз до них повертаючись.
Як і попередній сингл дуету «Свята вода», новий трек «Хочеш» був створений в тандемі з аранжувальником Сергієм Рановим, який також є автором аранжування суперхіта «Плакала» групи KAZKA.
TamerlanAlena – Хочешь: слова песни
Город-суета
Мимолетных дней
Вглядываюсь в лица людей
Ты опять пропал
Статус твой оффлайн
А я вновь лечу по freeway
Ай-я-я-яй
Зачем мне голову кружишь
Слышишь?
Ай ай ай ай
Ты снова ночью напишешь
Припев
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
А хочешь рассвет
На краю океана
Теперь не смогу
Тебя отпустить
Но как тебя можно не любить
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
Я имя твое
Повторять не устану
Прости, не смогу
Тебя я забыть
Но как тебя можно не любить
Снова потерял контроль
Убивая чувства в ноль
Утоляешь свою боль
На баре дорогим виски
Поцелуй
Тот, что оставил на память
Опять красиво запутал мне
Мысли
Ай-я-я-яй
Зачем мне голову кружишь
Слышишь?
Ай-я-я-яй
Ты снова ночью напишешь
Припев
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
А хочешь рассвет
На краю океана
Теперь не смогу
Тебя отпустить
Но как тебя можно не любить
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
Я имя твое
Повторять не устану
Прости, не смогу
Тебя я забыть
Но как тебя можно не любить
Заметался пожар голубой
Позабылись родимые дали
Первый раз я запел про любовь
Первый раз отрекаюсь скандалить
Был я весь, как запущенный сад
Был на женщин и зелие падкий
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь, без остатка
Мне бы только смотреть на тебя
Видеть глаз злато карий омут
И чтоб прошлое, не любя
Ты уйти не смогла к другому
Поступь нежная, легкий стан
Если б знала ты сердцем упорным
Как умеет любить хулиган
Как умеет он быть покорным
Припев
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
А хочешь рассвет
На краю океана
Теперь не смогу
Тебя отпустить
Но как тебя можно не любить
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
Я имя твое
Повторять не устану
Прости, не смогу
Тебя я забыть
Но как тебя можно не любить
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