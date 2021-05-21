TamerlanAlena – Хочешь: кліп і слова пісні

«Як тебе можна не любити?» – ключове питання в новому треку TamerlanAlena, на яке закохані найчастіше знаходять відповідь не «за», а «всупереч».

Пісня розкриває історію пари, у якої почуття, долаючи перешкоди, переходять із з легкого захоплення у справжнє велике кохання.



– Ця пісня про кохання, але не про те гарне та безтурботне, що описують у казках і романтичних фільмах, а про реальне. З усіма дивацтвами та непорозуміннями, переживаннями, та, деколи, розчаруваннями, – розповіли TamerlanAlena. – Це мотив двох закоханих, один із яких боїться визнати, що починає любити, боїться відповідальності та турбот, але все ж не може відмовитись від своїх почуттів, кожен раз до них повертаючись.

Як і попередній сингл дуету «Свята вода», новий трек «Хочеш» був створений в тандемі з аранжувальником Сергієм Рановим, який також є автором аранжування суперхіта «Плакала» групи KAZKA.

TamerlanAlena – Хочешь: слова песни

Город-суета

Мимолетных дней

Вглядываюсь в лица людей

Ты опять пропал

Статус твой оффлайн

А я вновь лечу по freeway

Ай-я-я-яй

Зачем мне голову кружишь

Слышишь?

Ай ай ай ай

Ты снова ночью напишешь

Припев

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

А хочешь рассвет

На краю океана

Теперь не смогу

Тебя отпустить

Но как тебя можно не любить

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

Я имя твое

Повторять не устану

Прости, не смогу

Тебя я забыть

Но как тебя можно не любить

Снова потерял контроль

Убивая чувства в ноль

Утоляешь свою боль

На баре дорогим виски

Поцелуй

Тот, что оставил на память

Опять красиво запутал мне

Мысли

Ай-я-я-яй

Зачем мне голову кружишь

Слышишь?

Ай-я-я-яй

Ты снова ночью напишешь

Припев

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

А хочешь рассвет

На краю океана

Теперь не смогу

Тебя отпустить

Но как тебя можно не любить

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

Я имя твое

Повторять не устану

Прости, не смогу

Тебя я забыть

Но как тебя можно не любить

Заметался пожар голубой

Позабылись родимые дали

Первый раз я запел про любовь

Первый раз отрекаюсь скандалить

Был я весь, как запущенный сад

Был на женщин и зелие падкий

Разонравилось пить и плясать

И терять свою жизнь, без остатка

Мне бы только смотреть на тебя

Видеть глаз злато карий омут

И чтоб прошлое, не любя

Ты уйти не смогла к другому

Поступь нежная, легкий стан

Если б знала ты сердцем упорным

Как умеет любить хулиган

Как умеет он быть покорным

Припев

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

А хочешь рассвет

На краю океана

Теперь не смогу

Тебя отпустить

Но как тебя можно не любить

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

Я имя твое

Повторять не устану

Прости, не смогу

Тебя я забыть

Но как тебя можно не любить

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