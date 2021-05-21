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TamerlanAlena випустили трек «Хочешь» про справжнє кохання

TamerlanAlena – Хочешь: кліп і слова пісні

«Як тебе можна не любити?» – ключове питання в новому треку TamerlanAlena, на яке закохані найчастіше знаходять відповідь не «за», а «всупереч».

Пісня розкриває історію пари, у якої почуття, долаючи перешкоди, переходять із з легкого захоплення у справжнє велике кохання. 

 – Ця пісня про кохання, але не про те гарне та безтурботне, що описують у казках і романтичних фільмах, а про реальне. З усіма дивацтвами та непорозуміннями, переживаннями, та, деколи, розчаруваннями, – розповіли TamerlanAlena. – Це мотив двох закоханих, один із яких боїться визнати, що починає любити, боїться відповідальності та турбот, але все ж не може відмовитись від своїх почуттів, кожен раз до них повертаючись. 

Як і попередній сингл дуету «Свята вода», новий трек «Хочеш» був створений в тандемі з аранжувальником Сергієм Рановим, який також є автором аранжування суперхіта «Плакала» групи KAZKA.

TamerlanAlena – Хочешь: слова песни

Город-суета

Мимолетных дней

Вглядываюсь в лица людей

Ты опять пропал

Статус твой оффлайн

А я вновь лечу по freeway

 

Ай-я-я-яй

Зачем мне голову кружишь

Слышишь?

Ай ай ай ай

Ты снова ночью напишешь

 

Припев

 

А хочешь звезду 

Тебе с неба достану

А хочешь рассвет 

На краю океана 

Теперь не смогу 

Тебя отпустить

Но как тебя можно не любить

 

А хочешь звезду 

Тебе с неба достану

Я имя твое

Повторять не устану

Прости, не смогу

Тебя я забыть 

Но как тебя можно не любить

TamerlanAlena – Хочешь: кліп і слова пісні

Снова потерял контроль 

Убивая чувства в ноль

Утоляешь свою боль 

На баре дорогим виски 

Поцелуй

Тот, что оставил на память 

Опять красиво запутал мне

Мысли

 

Ай-я-я-яй

Зачем мне голову кружишь

Слышишь?

Ай-я-я-яй

Ты снова ночью напишешь

 

Припев

 

А хочешь звезду 

Тебе с неба достану

А хочешь рассвет 

На краю океана 

Теперь не смогу 

Тебя отпустить

Но как тебя можно не любить

 

А хочешь звезду 

Тебе с неба достану

Я имя твое

Повторять не устану

Прости, не смогу

Тебя я забыть 

Но как тебя можно не любить

 

Заметался пожар голубой

Позабылись родимые дали

Первый раз я запел про любовь 

Первый раз отрекаюсь скандалить 

Был я весь, как запущенный сад 

Был на женщин и зелие падкий

Разонравилось пить и плясать 

И терять свою жизнь, без остатка

 

Мне бы только смотреть на тебя 

Видеть глаз злато карий омут 

И чтоб прошлое, не любя 

Ты уйти не смогла к другому

Поступь нежная, легкий стан

Если б знала ты сердцем упорным 

Как умеет любить хулиган

Как умеет он быть покорным

 

Припев

 

А хочешь звезду 

Тебе с неба достану

А хочешь рассвет 

На краю океана 

Теперь не смогу 

Тебя отпустить

Но как тебя можно не любить

 

А хочешь звезду 

Тебе с неба достану

Я имя твое

Повторять не устану

Прости, не смогу

Тебя я забыть 

Но как тебя можно не любить

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