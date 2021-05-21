«Красное вино» від NK: співачка презентувала довгоочікуваний альбом і новий кліп 

Поп діва NK презентувала довгоочікуваний альбом «Красное вино», до якого увійшло 15 треків. Музична робота відображає всю багатогранність співачки та усю глибину жіночого характеру. У ній є місце для романтичної лірики, драйвової радості й томливої пристрасті.

Співачка також представила нову відеороботу на головний сингл альбому – «Красное вино».

Глибоке і таємниче відео зрежисирувала Тата Белініна, котра раніше зняла Насті 2 кліпи на її іспанські колаборації. Робота відображає жіночний характер співачки – пристрасний, сексуальний і розкутий. NK хотіла передати весь настрій пісні. Слова композиції втілилися в красиву реальність, в якій співачка станцювала пристрасний танець у напівтемряві.

– Ця реальність знайома кожній дівчині. У ній вона перетворюється в фатальну палку красуню, яка в теплу літню ніч забуває про скутість і насолоджується собою й танцем. Вона впевнена у своїй красі. Її образ п’янить чоловіка сильніше, ніж вино, і розпалює в ньому полум’я пристрасті. Таку жінку просто неможливо забути”, – поділилася артистка.

Сам альбом передає настрій справжньої жінки та її любові, від якої приємно паморочиться голова. «Красное вино» ніби справжня дівчина, яка дуже таємнича, цікава навколишнім своїми загадками, при цьому відкрита світу. Саме тому кожен трек має свій характер і історію, особливу лінію переживань.

– Альбом «Красное вино» – як дорогий терпкий напій, який увібрав у себе всі відтінки жіночих почуттів. Він знайде відгук у серці кожної дівчини. Під нього вона зможе і сумувати, і веселитися, і танцювати до ранку, -розповідає співачку про новинку.

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В альбом також увійшли треки, які вже всім полюбилися: «Почуття», «Vibe», «Девочки Рулят» і «Ма». Композиції доступні до прослуховування на всіх цифрових майданчиках.