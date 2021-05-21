Друзі: Возз’єднання: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс HBO Max випустив довгоочікуваний трейлер спеціального епізоду культового серіалу «Друзі: Возз’єднання».

«Друзі: Возз’єднання» – дивитися трейлер онлайн:

Як було відомо раніше, актори не будуть перевтілюватися у своїх персонажів. А у спецепізода не буде певного сценарію, всі учасники будуть говорити просто від себе.

У відео всі шість виконавців головних ролей Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метт Леблан, Ліза Кудроу, Меттью Перрі та Девід Швіммер повернулися на знімальний майданчик серіалу «Друзі» під номером 24 в студії Warner Bros. Через 17 років після фіналу серіалу вони знову зібралися разом, щоб згадати найкращі моменти зі зйомок. До них приєдналися запрошені гості, серед яких Девід Бекхем, Джастін Бібер, гурт BTS, Сінді Кроуфорд, Кара Делевінь, Леді Гаги, Кіта Харінгтона, Різ Візерспун і інші.

Реюніон серіалу «Друзі» вийде вже 27 травня на HBO Max.

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