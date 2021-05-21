Еліта 4 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер 4 сезону серіалу «Еліта».

«Еліта» 4 сезон – дивитися трейлер онлайн:

Новий навчальний рік у школі «Лас-Енсінас» розпочнеться з приїзду нового суворого директора та чотирьох нових учнів. Вони принесуть з собою більше розпусти, але і більше проблем. «У них є все. Але вони завжди хочуть більшого», – написано в описі відео. Стосунки Гусмана і Наді, а також Андреа і Омара опиняться під загрозою через нових учнів школи. Не обійдеться без жертв.

До постійного касту акторів приєднаються Карла Діас, Ману Ріоса і Мартін Карідді.

Прем’єра 4 сезону серіалу «Еліта» запланована на 18 червня на Netflix.

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