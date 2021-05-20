Ігрове шоу по світу Гаррі Поттера і масштабна ретроспектива: Грандіозний special скоро на HBO Max

П’ятиденний захід буде присвячено 20-річчю першого фільму франшизи.

Епоха серіалу про Гаррі Поттера офіційно починається! Щоб масштабно відсвяткувати 20-річчя «Гаррі Поттера і Філософського каменю» WarnerMedia офіційно дали зелене світло вікторині і ретроспективі, які будуть транслюватися протягом п’яти вечорів на стримерах HBO Max і в лінійних мережах Cartoon Network і TBS. Точна дата трансляції ще невідома.

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У конкурсі, для участі в якому зараз триває кастинг на WizardingWorld.com, супер-фанати будуть змагатися в знаннях світу Гаррі Поттера, а спеціальні гості також будуть представлені в чотирьохсерійному серіалі. Шоу приведе до масштабної ретроспективи.

Ігрове шоу і ретроспектива – перші офіційні телесеріали Джоан Роулінг. Відомо, що, хоча сама письменниця і не бере безпосередньої участі в розробці цих проектів, Warners працюють над контентом з командою Роулінг.

– Усі шанувальники Поттера можуть підготуватися до цього унікального свята, прийнявши свою внутрішню Герміону Грейнджер і вивчивши свої знання Чарівного світу. У фанатів, які завжди хотіли дізнатися, як можна було б здавати С.О.В., з’явиться максимально реалістична можливість це зробити!, – зазначив президент Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics Том Ашейм,

Що ж, тепер фанам поттеріани залишається з нетерпінням чекати офіційного оголошення дати шоу, а ті, хто вважають, що заслуговують найвищі бали на С.О.В., ще можуть зареєструватися на участь у вікторині!

Якщо ж ви просто зараз хочете перевірити свої знання світу Гаррі Поттера, пройдіть простий тест і дізнайтеся, чи достатньо добре ви орієнтуйтеся в чарівному світі!