Скільки Деніел Редкліфф заробив за всі частини Гаррі Поттера?

Франшиза допомогла маленькому хлопчику заробити на все життя

Британський актор Деніел Редкліфф за свою роль Гаррі Поттера здобув не лише популярність, а й непоганий гонорар за усі вісім фільм франшизи.

Нещодавно відомо виданню Looper стало відомо, скільки точно Деніел Редкліфф заробив за свою роботу у «Гаррі Поттері». Як виявилося, з самого дитинства гонорари актора починалися з мільйона доларів, адже саме стільки він отримав за перший фільм. Далі суми почали рости і за «Таємну кімнату» актор отримав 3 мільйони доларів, за «В’язня Азкабану» – 6 мільйонів доларів, а за наступні дві – «Гаррі Поттер і Кубок вогню» та «Гаррі Поттер і Орден Фенікса» – по 14 мільйонів доларів за кожен.

Загалом за всі фільми франшизи «Гаррі Поттер» Деніел Редкліфф заробив 110 мільйонів доларів. Але витрачати усі гроші одразу актор не став. Він воліє збирати гроші на безбідне життя.

Фото: Getty Images

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