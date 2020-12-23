Хочете новорічного настрою? Вуаля! Вже з цього четверга та усі вихідні на Новому каналі покажуть улюблені фільми про Гаррі Поттера. На честь цього ми підготували тест для справжніх фанатів серії, який точно покаже, наскільки добре ти розбираєшся в світі Гаррі Поттера і наскільки уважно читав книги/дивився фільми.

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