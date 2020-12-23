Тест по всесвіту Гаррі Поттера: Наскільки добре ти орієнтуєшся в світі магії?
Хочете новорічного настрою? Вуаля! Вже з цього четверга та усі вихідні на Новому каналі покажуть улюблені фільми про Гаррі Поттера. На честь цього ми підготували тест для справжніх фанатів серії, який точно покаже, наскільки добре ти розбираєшся в світі Гаррі Поттера і наскільки уважно читав книги/дивився фільми.
Вмикай Новий:
у четвер
21: 00 – «Гаррі Поттер та філософський камінь» у п’ятницю
18:10 – «Гаррі Поттер та в’язень Азкабану»
21:00 – «Гаррі Поттер та келих вогню»
у суботу
12:10 – «Гаррі Поттер та в’язень Азкабану»
15:00 – «Гаррі Поттер та келих вогню»
18:10 – «Гаррі Поттер та Орден фенікса»
21:00 – «Гаррі Поттер та напівкровний принц»
у неділю
12:00 – «Гаррі Поттер та Орден фенікса»
15:00 – «Гаррі Поттер та напівкровний принц»
18:00 – «Гаррі Поттер та дари смерті. Частина I»
21:00 – «Гаррі Поттер та дари смерті. Частина II»