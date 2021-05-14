Solos: дивитися офіційний трейлер

Сервіс Amazon Prime Video опублікував трейлер фантастичного серіалу-антології «Solos».

«Solos» – дивитися трейлер онлайн:

Серіал покаже сім унікальних історій-подорожей, в які відправляться сім різних людей з різними долями, щоб нарешті зрозуміти, що значить бути людиною. Головний летмотив – навіть в моменти, коли ми почуваємось найбільш самотньо, ми всі певним чином пов’язані.

У серіалі зіграли зіркові актори – Енн Хетеуей, Ден Стівенс, Морган Фрімен, Хелен Міррен, Ентоні Макі і Узо Адуба. Режисером виступив Девід Вейл.

Прем’єра серіалу «Solos» запланована на 21 травня цього року.

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