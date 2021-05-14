Принц Гаррі розповів про перше побачення з Меган Маркл

Королівський нащадок намагався вберегти стосунки від преси

Переїхавши до США, принц Гаррі та Меган Маркл продовжують тримати своє особисте життя подалі від допитливих журналістів та папараці. І це не дивно, адже навіть перше своє побачення подружжю довелося проводити таємно, щоб ніхто з оточуючих їх не впізнав. Про те, яким було перше побачення пари, принц Гаррі нещодавно розповів у подкасті Декса Шеппарда.

За словами герцога Сассекського, вони не хотіли привертати до себе зайвої уваги, а тому перше їхнє побачення пройшло у супермаркеті Лондона. Оце так, оригінальне місце!

– На мені була бейсболка, я опустив очі в підлогу, намагаючись залишитися невпізнаним. Дивно, скільки жувальної гумки можна там побачити! Просто безлад! – поділився принц Гаррі.

Фото: Getty Images

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