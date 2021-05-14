Дата виходу спецвипуску серіалу Друзі

Пройшло 17 років, і ось нарешті «Друзі» знову повертаються у наше життя! Стрімінговий сервіс HBO Max представив тизер майбутнього спеціального випуску культового серіалу «Друзі» та назвав дату його виходу у своєму Instagram.

Відомо, що нова серія «Друзів» буде називатися «Епізод, в якому вони знову разом», а вийде він вже 27 травня цього року на HBO Max.

Як виявилося, у спешлі «Друзів» візьмуть участь і зіркові гості, серед них є ті, хто знімався у серіалі, та просто запрошені знаменитості. Серед селебріті спешлу є Девід Бекхем, Джастін Бібер, гурт BTS, Джеймс Корден, Сінді Кроуфорд, Кара Делевінь, Леді Гага, Кіт Харінгтон, Різ Візерспун та інші.

Чекаємо на спеціальний випуск «Друзів» вже 27 травня цього року!

Фото: Getty Images

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