Еллен Дедженерес закриває своє шоу

Селебріті поставила собі нові кар’єрні цілі

Відома телеведуча Еллен Дедженерес вирішила закрити свій проект The Ellen Show. А станеться це у 2022 році після 19 сезонів. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Еллен вже встигла повідомити усім співробітникам шоу про своє рішення 11 травня, а вже 13 травня телеведуча збирається прояснити це питання з Опрою Вінфрі.

– Хоча ми розчаровані, ми підтримуємо рішення Еллен закрити шоу в наступному сезоні. Одного разу Еллен сказала, що все, що вона коли-небудь хотіла зробити, це змусити людей почуватись добре і сміятися – вона зробила це й набагато більше, – сказав голова телевізійної групи Warner Bros. Ченнінг Дангі.

Як виявилося, Еллен хотіла закрити шоу ще після 16 сезону, але тоді її вговорили підписати контракт ще на 3 роки, хоча сама зірка планувала лише на рік.

– Я знала, що це буде мій останній рік. Такий був план від початку, – пригадала Дедженерес.

Також ведуча зауважує, що рішення про закриття шоу не пов’язано з нещодавнім скандалом, коли трьох продюсерів проекту звинуватили у домаганнях і порушеннях поведінки.

– Це майже не вплинуло на шоу. Мені було дуже боляче. Але, якби я пішла з шоу через це, я б не повернулася цього сезону, – пояснила вона.

Чим далі буде займатися Еллен Дедженерес, невідомо, але селебріті хотіла б знятися у фільмі та займатися охороною природи.

Фото: Getty Images

Читай також:

Ставки на бейбіка: Букмекери назвали найімовірніші імена доньки принца Гаррі і Меган Маркл

Анджеліна Джолі зізналася, що відбувається у її особистому житті