Гурт Go_A замінив солістку на репетиції Євробачення-2021

Катерина Павленко розповіла про своє самопочуття

Представники України на «Євробачення-2021» гурт Go_A зіштовхнулися зі складнощами на пісенному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Солістці Катерині Павленко стало зле після першого прогону свого виступу, а тому її довелося замінити під час другої репетиції.

Під час другої репетиції з українськими артистами на сцену вийшла нідерландська вокалістка Еммі ван Стейн. Їй вдалося розібратися з україномовним текстом та класно заспівати конкурсний трек «Шум».

Виявилося, що на «Євробаченні» завжди є «чергові» вокалісти, які можуть замінити конкурсантів на репетиціях в різних ситуаціях. В обов’язки Еммі ван Стейн входить не тільки обов’язкове вивчення усіх пісень конкурсантів, а й підйом о 6 ранку та здавання тесту на COVID-19 двічі на тиждень.

Після проходження тесту на коронавірус солістка гурту Go_A Катерина Павленко опублікувала сторіс в Instagram, щоб подякувати за підтримку шанувальників та розповісти про своє самопочуття.

– Друзі, сьогодні я почуваю себе набагато краще. Дякую за вашу підтримку. Давайте почнемо, — розповіла співачка.

Результати ПЛР-тесту, який Катерина здала, поки невідомі. Сподіваємося, що все буде добре.

Нагадаємо, півфінали пісенного конкурсу «Євробачення-2021» пройдуть 18 та 20 травня, а переможця визначать у фіналі 22 травня у Роттердамі, Нідерланди.

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