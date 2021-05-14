Як Пол Маккартні покращив зір за допомогою гімнастики

Селебріті розповів, як йому вдалося позбутися окулярів

Британський співак та колишній учасник легендарного гурту The Beatles Пол Маккартні зміг покращити зір завдяки спеціальній гімнастиці, якої навчився під час однієї зі своїх поїздок в Індію. Про це музикант розповів виданню Мirror.

– Я навчався у місцевого йога. Він пояснив, що ваші очі – це м’язи. Ваші вуха – ні, тому ви не можете тренувати свої вуха, але ваші очі – можете, – поділився Маккартні.

Завдяки цим вправам сер Пол Маккартні, якому зараз 78 років, тепер може читати газету без окулярів. За словами співака, регулярні заняття хоч і виглядають «трохи дивно», але не займають багато часу і дають чудовий результат.

Фото: Getty Images

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