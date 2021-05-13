Чому жінки вбивають 2 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Paramount+ представив трйелер другого сезону серіалу «Чому жінки вбивають» від творця серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Марка Черрі.

«Чому жінки вбивають» 2 сезон – дивитися трейлер онлайн:

У першому сезоні було показано три історії жінок, які у різні десятиліття жили в одному й тому ж будинку. Тоді автори серіалу показали, як змінювалася роль жінок у різні часи та якою незмінною була їхня реакція на чоловічу зраду. Домогосподарка з 1960-х, світська левиця з 1980-х і сучасна жінка-адвокат в поліаморному шлюбі сучасності зважилися на вбивство.

Але у другому сезоні зміниться усе – персонажі, локація та актори. У трейлері показано історію, яка відбувається у 1949 році. Вона розує про те, на що здатна піти жінка заради вигідної ролі у суспільстві та яким фальшивим буває фасад ідеального життя.

Головні ролі у другому сезоні «Чому жінки вбивають» зіграють Нік Фрост, Еллісон Толман, Лана Парр, Джордана Крісті, Метью Даддаріо і Вероніка Фалькон. Виконавчими продюсерами виступають Марк Черрі, Брайан Грейзер, Майкл Хенел та Френсі Кальф.

Прем’єра другого сезону серіалу «Чому жінки вбивають» запланована на 3 червня цього року.

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