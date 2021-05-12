Анджеліна Джолі зізналася, що відбувається у її особистому житті

Зірка розповіла вперше за довгий час заговорила про стосунки

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі після розлучення з Бредом Піттом ніяк не коментувала своє особисте життя. І поки колишньому селебріті приписували не один роман, Енжи зосередилася на вихованні дітей, у яких знайшла розраду після краху свого шлюбу.

І ось нарешті після довгого мовчання Анджеліна Джолі заговорила про своє особисте життя. 45-річна акторка в інтерв’ю для E! News Daily розповіла, що в неї було чимало залицяльників, але вона просто не була готова до стосунків.

– Я одна протягом тривалого часу, – зізналася Джолі.

Як стверджує Енжи, в неї є цілий список з номерами чоловіків, які не проти сходити з нею на побачення. Але телефонувати їй нікому з них не хотілося, бо після розлучення вона зосередилася на дітях та своєму емоційному стані.

Фото: Getty Images

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