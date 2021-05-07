Розлучення, зради та наркотики: Алан Бадоєв дав відверте інтерв’ю про особисте

Режисер став героєм нового випуску YouTube-шоу «Экзамен» з Машею Єфросініною

Це одне з небагатьох і, мабуть, найбільш відвертих інтерв’ю, які коли-небудь давав режисер у своїй кар’єрі. Вперше Алан Бадоєв відповів на запитання, чому йому так складно говорити про головних жінок у його житті, розповів про хворобу матері, виховання дітей і ставлення до наркотиків, принципах сексуальної освіти, заборонах, розлучення і головні уроки, які йому дала Жанна Бадоєва.

Про розлучення

— Це не було легко, але було розуміння того, що це потрібно закінчити, тому що пристрасть пішла. Далі підуть сварки, а у нас діти. Діти ніколи не повинні бачити сварки, вони повинні бачити тільки любов. Ми входили в цей шлюб через неймовірну дружбу і нам було важливо залишитися друзями: і для дітей, і для себе. Жанна — мій тотем і таку людину я не зустріну більше ніколи. До сих пір ми можемо говорити по телефону, я, наприклад, в цей момент розкис, а вона навіть через телефонну розмову дає мені потужну підзарядку як чоловікові.

Про зради

— Зараз мені 40 — і мені так складно бути категоричним. Я за своє життя вже тричі пробачив зради. Перш ніж пред’являти іншим, потрібно запитати з себе. З віком стаєш менш егоїстичним і розумієш: пред’являй людям те, що і собі. А якщо не можеш собі пред’явити, то чого тоді ображаєшся на інших людей?

Про те, як говорити з дітьми про наркотики (і своє ставлення до них)

— Вперше я дізнався, що, крім сигарети, є ще щось, в 26, а закурив звичайну в 22. Ми говорили про марихуану з моїм сином і я сказав: «Ти повинен знати, що вона збиває гостроту мети. Її легалізують і дозволяють, тому що так людьми легше управляти». Діти засвоїли від мене головне правило щодо сигарет, алкоголю, наркотиків: якщо тобі погано, то це точно не потрібно використовувати. Це не допоможе, а тільки погіршить ситуацію. Якщо у тебе складний період, будь тверезим, як скло, в цей момент. Не жалій себе. Саме в той момент, коли ти в собі не впевнений і коли тобі боляче, коли все валиться — скажи собі: «Дякую». Подякуй собі за те, що ти ще живий: відчуваєш, боїшся. Якщо хочеш притупити гостроту своїх почуттів і сприйняття — вживай наркотики. Це все нісенітниця про те, що під наркотиками створюють щось геніальне. Швидше, наркотики створюють людині віртуальну оболонку, в якій йому нічого вже й не потрібно.

Читай також:

Неочікуване зізнання: Кендалл Дженнер визнала, що страждає на психологічні розлади

Адель показала архівні фото до та після схуднення