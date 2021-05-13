Ірина Шейк знялася топлес (ФОТО)

Селебріті показала нові відверті знімки

Відома супермодель Ірина Шейк опублікувала нові гарячі фотографії у своєму Instagram, від яких просто неможливо відвести очей.

На сміливих знімках у стилізації полароїдних фото 35-річна Ірина Шейк позувала у доволі відвертих образах. Але на усіх фото дівчина продемонструвала окремі частини свого підтягнутого тіла. Не обійшлося і без кадру, на якому модель постала топлес.

Але давайте пройдемося по кожному фото по порядку. На двох фото Ірина Шейк з’явилася в чорних джинсах і темній сорочці з відкритими плечами та декольте. Тут у співачки ефектно піднялися груди за рахунок сміливого декольте. На інших двох знімках модель якраз постала топлес, прикриваючи груди руками. На одному – вона показала свою оголену попу серед одягу на вішалках. На ще трьох фото Шейк позувала у сукні-футлярі кремового кольору з цікавим вирізом.

Краще один раз побачити, тому насолоджуйся!

Фото: Getty Images

Читай також:

Кінець телевізійної епохи: Еллен Дедженерес закриває своє шоу

Ставки на бейбіка: Букмекери назвали найімовірніші імена доньки принца Гаррі і Меган Маркл