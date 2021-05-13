Букмекери назвали найімовірніші імена доньки принца Гаррі і Меган Маркл

Гральні сайти намагаються відгадати, як зватимуть другу дитину пари

Принц Гаррі та Меган Маркл зараз чекають на поповнення у родині. Вже зовсім скоро на світ має народитися їхня донька. А тому увесь світ намагається вгадати, яке ім’я герцоги Сассекські збирається дати малечі.

У прогнозування імені доньки королівської пари навіть долучився популярний британський гральний сайт. Він приймає ставки на різні імена. Так, наприклад, зараз лідером є ім’я Філіпа – його коефіцієнт становить 3 до 1. Мовляв, герцоги Сассекські віддадуть данину пам’яті покійного принца Філіпа. Далі з трохи меншим коефіцієнтом, розглядають імена Діана та Єлизавета. Серед інших потенційних імен дочки пари – Аллегра, Александрія, Грейс, Емма, Роуз, Аліса і Вікторія.

Варто зазначити, що букмекери намагалися вгадати ім’я і первістка принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі, але промахнулися. Його ім’я навіть не фігурувало серед можливих варіантів. Цікаво, чи вдасться вгадати комусь цього разу.

Фото: Getty Images

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