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Ілон Макс визнав, що страждає на психічний розлад

Ілон Макс визнав, що страждає на психічний розлад

Підприємець поділився відвертим зізнанням на телебаченні

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск шокував усіх відвертою заявою щодо стану свого здоров’я. Виявилося, що знаменитість страждає синдромом Аспергера. Про це підприємець розповів в шоу Saturday Night Live, де виступив ведучим.

«Мій виступ сьогодні дійсно увійде в історію, адже я став першою людиною з синдромом Аспергера, який проведе Saturday Night Live. Або, принаймні, буду першим, хто в цьому зізнався», – розпочав ефір Ілон маск.

Синдром Аспергера – одна з форм аутизму, яка впливає на комунікативні навички людини. Вона є вродженою і не підлягає лікуванню. Хворі на синдром Аспергера мають нав’язливі думки, що викликають тривожність, і, щоб позбутися від неї, потрібно повторити певні дії певну кількість разів.

Фото: Getty Images

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