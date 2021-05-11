Леонардо Ді Капріо вперше запостив в Instagram себе

Селебріті інтригує новим проектом

Не секрет, що у голлівудського актора Леонардо Ді Капріо є офіційна сторінка в Instagram. але він ніколи не опублікує там себе. У соціальній мережі зірка говорить та привертаю увагу до глобальних проблем людства. Але нещодавно Лео вирішив порадувати фанатів знімком себе коханого.

Леонардо Ді Капріо запостив фото зі зйомок майбутнього фільму Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні», де грає головну роль. У кадрі зі знімального майданчику селебріті постав з колегою-акторкою Лілі Гледстоун.

«Перший погляд на «Вбивці квіткової повні», – підписав пост Леонардо Ді Капріо.

Фото: Getty Images

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