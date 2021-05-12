Алан Бадоєв став Амбассадор ювілейного кінофестивалю «Молодість»

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв став офіційною особою кінофестивалю «Молодість». Зірка презентує програму міжнародного конкурсу короткого метра.

За словами Бадоєва, «Молодість» завжди надихала студентів і режисерів, бо це унікальна можливість показати свій фільм не лише українському глядачеві, а й більш широкому загалу.

– Кінофестиваль «Молодість» – дуже великий тотем українського кіно і в цілому – зіткнення світового і українського кінематографа. Це традиції, які існують дуже давно. «Молодість» – це кава, спілкування на різних мовах і спільнота людей, які мислять і бачать кадрами, – прокоментував режисер.

Нагадаємо, що в 2006-му році Алан Бадоєв теж дебютував на «Молодості» як режисер повнометражного кіно. Саме там, після світової прем’єри на Каннському кінофестивалі, відбувся перший в Україні показ його фільму «orANGELove».

50-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» пройде з 29-го травня по 6 червня.

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