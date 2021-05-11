Жирний шрифт 5 сезон: дивитися офіційний трейлер

Американський телеканал Freeform представив трейлер фінального п’ятого сезону серіалу «Жирний шрифт».

«Жирний шрифт» 5 сезон – дивитися трейлер онлайн:

Серіал натхненний життям головної редакторки журналу Cosmopolitan Джоан Коулс. Він розповідає про трьох подруг, які живуть в Нью-Йорку і працюють в модному глянцевому журналі. У п’ятому сезоні нам покажуть, як склалося життя Саттон після розриву заручин, Джейн – після мамопластики та Кет після звільнення зі «Скарлет».

До ролі трьох нерозлучних подруг повернуться Кеті Стівенс, Аїша Ді та Меган Фегі. А головну редакторку журналу «Скарлет» знову зіграє Мелора Гардін. Відомо, що п’ятий сезон серіалу «Жирний шрифт» буде складатися всього з шести епізодів.

Прем’єра фінального сезону серіалу «Жирний шрифт» запланована на 26 травня цього року.

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